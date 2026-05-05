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Studios à vendre en Bronx County, États-Unis

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Studio dans New York, États-Unis
Studio
New York, États-Unis
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
LIRE LA DESCRIPTION. PROPRIÉTÉ AVEC RETOUR FIXÉ DE 5%, AVEC CONDITIONS PARTICULIÈRES, NON UT…
$135,313
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Studio dans New York, États-Unis
Studio
New York, États-Unis
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Studio dans un complexe Beachfront avec une vue imprenable! Vous cherchez un investissement…
$282,393
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Studio dans New York, États-Unis
Studio
New York, États-Unis
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
À VENDRE : ÉTUDE DE BEACHFRONT RENOUVELÉE À CALAHONDA, MIJAS COSTA. Prêt à emménager ! Situé…
$252,977
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