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Maisons à vendre en Polk County, États-Unis

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Haines City
6
6 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Haines City, États-Unis
Maison 6 chambres
Haines City, États-Unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 347 m²
Phase III of Balmoral Resort introduces the Executive Collection, a premier selection of 5–6…
$620,000
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Maison 6 chambres dans Haines City, États-Unis
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Haines City, États-Unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 347 m²
La phase III de Balmoral Resort présente la collection Executive, une sélection de 5 à 6 cha…
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Maison 5 chambres dans Haines City, États-Unis
Maison 5 chambres
Haines City, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 331 m²
La phase III présente la collection Executive, la version la plus attendue de Balmoral Resor…
$580,000
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Maison 5 chambres dans Haines City, États-Unis
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Maison 5 chambres dans Haines City, États-Unis
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Nombre de salles de bains 4
Surface 331 m²
Phase III introduces the Executive Collection, the most anticipated release within Balmoral …
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