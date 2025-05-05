  1. Realting.com
  Chalet Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Chalet Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$305,139
;
9
ID: 28801
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Prodaje se porodična kuća od 147m2 u Gornjoj Gorici. Nalazi se u blizini magistralnog puta Nikšić - Podgorica. Sastoji se od tri zasebne cjeline koje se mogu lako povezati. Stukturu ukupno čine četiri spavaće sobe, sa tri kupatila. Ispred kuće je kultivisano dvorište koje je u potpunosti ograđeno. Kapija je na daljinsko zaključavanje.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Calculateur d'hypothèque

Complexes similaires
Chalet Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
Chalet Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Miami, États-Unis
depuis
$152,569
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,526
Autres complexes
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni bora…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Afficher tout Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$146,701
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dv…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C. Struktura: Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom. Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet. I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sob…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications