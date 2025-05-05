  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$2,347
;
8
Laisser une demande
ID: 28231
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija i dvije odvojene ostave obezbjeđuju savršen raspored i funkcionalnost. ✨ Svaki detalj enterijera pažljivo je biran kako bi se postigla udobnost i prijatan ambijent, dok rustični elementi daju posebnu toplinu i osjećaj doma. 🌳 Eksterijer upotpunjuje kultivisano dvorište, uređeno s puno pažnje, koje pruža mir i prostor za uživanje na otvorenom – idealno za porodična druženja, djecu i trenutke opuštanja. 📍 Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze škola, vrtić i dom zdravlja, što čini ovu kuću savršenim izborom za porodični život.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, États-Unis
depuis
$152,569
Chalet Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$645
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,526
Vous regardez
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Miami, États-Unis
depuis
$184,257
The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni bora…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Afficher tout Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
For sale a house with an area of 200 m2, in Donji Kokoti, built on a plot of 1200 m2. The house has four bedrooms. It is for sale furnished. Next to it there is a summer house with an area of 40 m2, and in the yard there is a swimming pool 8 x 4 m in size. The yard is fenced, and there is a …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications