  4. Immobilier commercial Poslovni prostor od 294m2, Blok V

Immobilier commercial Poslovni prostor od 294m2, Blok V

Miami, États-Unis
depuis
$2,817
;
9
ID: 28686
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Prostor je podijeljen u dvije etaze: suteren 160 m2; prizemlje 134 m2. Sastoji se od 5 kancelarija, 2 toaleta, 2 sale za sastanke, 1 ostava,1 cajna kuhija, 1 arhiva. Prostor je odlično koncipiran, na sjajnoj lokaciji i ubrzo spreman za useljenje.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Autres complexes
Commerce Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Commerce Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Commerce Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Commerce Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Commerce Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Afficher tout Commerce Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Commerce Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$352,083
The office space of 102 m² offers an ideal environment for various activities Featured properties: Location: Old Town, Njegoševa Street Size: 102 m² Access: Two separate entrances for added convenience Features and benefits:   Toilets: Equipped with two toilets Layout: A flexible lay…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$939
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Struktura: open space prostorija, kuhinja, dva toaleta i ostava. Prostor se izdaje potpuno opremljen i spreman za rad, što predstavlja sjajnu priliku za brzo otvaranje poslovanja bez potrebe za dodatnim …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Commerce Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Commerce Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Miami, États-Unis
depuis
$19
Izdaju se poslovni prostori različitih kvadrata u kvartnoj zgradi Acton - Citi. Prostor je takođe u sivoj zoni i postoji mogućnost opremanja. Ispred zgrade se nalazi nekoliko parking mesta, sa mogućnošću dodatnog zakupa garaže
Agence
CONCORD NEKRETNINE
