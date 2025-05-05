  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$1,056
;
4
Laisser une demande
ID: 28549
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se poslovni prostor, povrsine 90m2, u naselju Masline. Struktura: open space prostorija i dva toaleta. Prostor se nalazi u blizini hotela Keto. Posjeduje video nadzor, dva klima uredjaja, ozvucenje kao i 4 privatna parking mjesta. Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor, 40m2
Miami, États-Unis
depuis
$704
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$939
Commerce Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,760
Commerce Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, États-Unis
depuis
$11,736
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,056
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače.   Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet.   Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup.    Svaka prostorija u poslovnom prosto…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor, 40m2
Commerce Poslovni prostor, 40m2
Commerce Poslovni prostor, 40m2
Commerce Poslovni prostor, 40m2
Commerce Poslovni prostor, 40m2
Afficher tout Commerce Poslovni prostor, 40m2
Commerce Poslovni prostor, 40m2
Miami, États-Unis
depuis
$704
Izdaje se prostor je 40m2. Urađena je rasvjeta, ima ozvučenje u plafon. Ostavljena je instalacija za kamere, alarmni sistem, ima klimu, parking. Cijena: 600€
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Commerce Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Commerce Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Miami, États-Unis
depuis
$19
Izdaju se poslovni prostori različitih kvadrata u kvartnoj zgradi Acton - Citi. Prostor je takođe u sivoj zoni i postoji mogućnost opremanja. Ispred zgrade se nalazi nekoliko parking mesta, sa mogućnošću dodatnog zakupa garaže
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications