Immobilier commercial Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Poslovni prostor od 102 m² nudi idealno okruženje za razne djelatnosti
Istaknute nekretnine:
Lokacija: Stari grad, Njegoševa ulica
Veličina: 102 m²
Pristup: Dva odvojena ulaza za dodatnu pogodnost
Karakteristike i pogodnosti:
Toaleti: Opremljen sa dva toaleta
Izgled: Fleksibilan raspored pogodan za niz poslovnih upotreba
Prednosti lokacije:
Istorijski šarm: Nalazi se u živopisnom i užurbanom Starom gradu
Pešački saobraćaj: Velika vidljivost i oblast pešačkog saobraćaja, idealno za privlačenje kupaca
Pristupačnost: Jednostavan pristup sa više ulaza povećava udobnost kupaca
Ovaj poslovni prostor pruža odličnu priliku da iskoristite odličnu lokaciju sa obiljem pješačkog saobraćaja i istorijskim šarmom. Savršeno za maloprodaju, poslovni prostor ili butik. Kontaktirajte nas danas da zakažete pregled i napravite prvi korak ka tome da ovaj izuzetan poslovni prostor učinite svojim!
Localisation sur la carte
Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour