  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$4,694
;
8
ID: 28679
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici. Riječ je o impresivnom  visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7. The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza lifta, protivpožarni sistem, pristup sistemu kontrole, bezbjednosti, nadzora i upravljanja, a tu je i centralna klimatizacija. Prizemlje Capital Plaze uključuje i pješačku zonu okruženu širokim spektrom modnih prodavnica, prodavnica kućnih dekora, restorana, banke i mnogih drugih specijalizovanih i uslužnih radnji. Ovaj poslovni prostor je potpuno opremljen i ima konferencijsku salu, otvoreni prostor za zaposlene, recepciju i kancelariju izvršnog direktora, kuhinju, arhivu, kao i 3 kancelarije za srednje upravljanje. Posjeduje i jedno garažno mjesto na nivou -3.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Calculateur d'hypothèque

Commerce Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Miami, États-Unis
depuis
$939
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$18
Commerce Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,643
Immobilier commercial Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$4,694
Commerce Commercial space of 120m2, Preko Morače
Commerce Commercial space of 120m2, Preko Morače
Miami, États-Unis
depuis
$939
Spacious commercial space in a great location, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. The space is 120 m2, spread over two floors. The basement, with an area of ​​86 m2, is connected by stairs to the ground floor, which occupies 34 m2. Each floor has a separate toilet for added convenie…
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Furnished office space of 89m2 available for rent and for sale. It is a fully developed business that can be taken over with inventory. It is located near the Big Fashion Center. Suitable for a playroom or other activity. It has a kitchen and a toilet, and it was built according to the op…
Commerce Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Izdaju se dva poslovna prostora ukupne povrsine 108m2, 4 jul zgrada Zetagradnje, Tuski put. Poslovni se sastoji iz kancelariskog i magacinskog prostora. Kancelariski prostor je 42m2 i sastoji se od 2 kancelarije, komplet opremljene kuhinje i dva toaleta. Magacinski prostor je 66m2. Nekre…
