  Immobilier commercial Commercial space of 120m2, Preko Morače

Immobilier commercial Commercial space of 120m2, Preko Morače

Immobilier commercial Commercial space of 120m2, Preko Morače
ID: 28808
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Spacious commercial space in a great location, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. The space is 120 m2, spread over two floors. The basement, with an area of ​​86 m2, is connected by stairs to the ground floor, which occupies 34 m2. Each floor has a separate toilet for added convenience. The lower level leads to a large garage.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Two commercial spaces with a total area of ​​108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put. The business consists of office and warehouse space. The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets. The warehouse space is 66m2. The pr…
A business space of 97 m² is available for rent, located in Preko Morače, spread over two levels. Layout: Ground floor and basement. Ground floor: Large open space area. Basement: Open space area and two toilets. The property is situated near the courthouse and is ideal for an agency,…
Izdaje se poslovni prostor, površine 61m2, na visokom prizemlju stambene zgrade, u Centru Podgorice. Struktura: ulazni hodnik, open space prostorija, dvije odvojene kancelarije, kupatilo i terasa. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge …
