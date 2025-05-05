  1. Realting.com
  Immobilier commercial Commercial/office space of 294sq.m, Blok V

Immobilier commercial Commercial/office space of 294sq.m, Blok V

Miami, États-Unis
$2,817
10
ID: 28685
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

The office space is divided into two floors: basement 160 m2; ground floor 134 m2. It consists of 5 offices, 2 toilets, 2 meeting rooms, 1 pantry, 1 tea kitchen, 1 archive. The space is well designed, in a great location and soon ready to move in.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Commerce Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Miami, États-Unis
depuis
$19
Commerce Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Miami, États-Unis
depuis
$1,995
Commerce Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, États-Unis
depuis
$11,736
Commerce Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Immobilier commercial Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Miami, États-Unis
depuis
$2,817
