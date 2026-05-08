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Villas à vendre en Comté de Miami-Dade, États-Unis

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Miami
20
20 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Surface 150 m²
maison, (trois chambres, salon, salle à manger et cuisine, garage dans un chalet + deux terrasses.)
$200,028
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
SMART HOME Construit selon les standards allemands – Situation tranquille, Tout dans Reach M…
$467,125
T.V.A.
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Villa 5 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 346 m²
5 bedroom 5 bathroom luxurious Villa for sale in Budva contact us for more details
$2,35M
T.V.A.
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AdriastarAdriastar
Villa 2 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Terrain avec Maison et Garage à Tološi, Podgorica – 783 m2 Terrain urbain à vendre (UP 334) …
$329,459
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Maison à vendre, 212m2, Tološi, Podgorica (Maison avec jardin – Meublé ou semi-fini Surface …
$727,162
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Cette villa de quatre chambres est située à Kalimanj, Tivat. Positionné exactement entre Por…
$2,12M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa 5 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 5 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 805 m²
Cette luxueuse villa située sur 700 m2 dans une pinède sur un plateau de 70 m au-dessus du n…
Prix ​​sur demande
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Villa 8 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 8 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 424 m²
Une occasion unique de posséder une propriété boutique entièrement rénovée à Tivat, au Monté…
$1,15M
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Villa 3 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Maison en pierre reconstruite de 1919 – Près de Budva, Kotor, Tivat et Plages Vente: Belle m…
$400,057
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 106 m²
OCATION: Pričelje-Lakat bb (à seulement 9 km du centre-ville) DOMAINE DE LA MAISON: Surface …
$224,738
T.V.A.
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Villa 1 chambre dans Miami, États-Unis
Villa 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 240 m²
Situé dans l'une des plus belles parties de la vieille ville, cette propriété en pierre auth…
$694,216
T.V.A.
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Villa 6 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 6 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 2
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
$429,473
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Maison - 200 m2 (trois chambres) La maison est située sur un terrain - 2606 m2 Structure:Hal…
$423,590
T.V.A.
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Villa 2 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 2 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Cette belle, située à Ivanovici, Budva vous donne votre propre tranquillité du ciel à seulem…
$647,151
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Cette villa pittoresque avec piscine privée et SPAandWellness est située à Krasici, un endro…
$2,47M
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Villa 3 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 3 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Une villa neuve à vendre dans les collines du petit village de Zagora, à une altitude de 230…
$682,450
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Villa 2 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Villa de 2 chambres de 264,46 m2 disponible hors plan dans la baie de Lustica. Le Peaks est …
$2,95M
T.V.A.
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Villa 7 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 7 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 560 m²
Villa à vendre avec vue panoramique sur la mer, 540m2 à Petrovac. Il est situé dans un quart…
$1,18M
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Villa 1 chambre dans Miami, États-Unis
Villa 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 180 m²
A vendre : une maison entièrement meublée et équipée d'une superficie brute de 180 m2 (enreg…
$127,077
T.V.A.
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Villa 5 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 5 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Une villa située à Kalimanj, Tivat qui vous garantit une vue panoramique sur toute la baie d…
$2,59M
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Caractéristiques des propriétés en Comté de Miami-Dade, États-Unis

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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