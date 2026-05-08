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Vue sur la mer Appartements à vendre en Comté de Miami-Dade, États-Unis

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Miami
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5 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Chambres 1
Surface 87 m²
Ce magnifique appartement est situé dans un petit village de pêcheurs près de Budva appelé P…
$305,926
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Situé dans le complexe emblématique de Tre Canne, en première ligne de la plage, ce luxueux …
$388,291
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Cet appartement lumineux est situé au premier étage de l'immeuble et a une superficie de 75m…
$229,444
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nous vous présentons un immeuble résidentiel de luxe, situé à Donja Lastva, à l'extrémité no…
$1,15M
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Nous vous présentons pour la location à long terme un appartement luxueux et moderne à Budva…
$2,589
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Types de propriétés en Comté de Miami-Dade

condos
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Comté de Miami-Dade, États-Unis

avec Piscine
Bon marché
Luxe
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