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Studios à vendre en Comté de Miami-Dade, États-Unis

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Miami
5
5 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
A vendre, studio neuf meublé, 25m2, au 6ème étage d'un immeuble de 9 étages, dans le bâtimen…
$114,134
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Statut: Entièrement approuvé/ légalisé • Condition: Utilisé une fois (comme neuf) • Extras: …
$152,963
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Studio dans un complexe de luxe – Combinant confort, design moderne et style de vie actif Ce…
$8,42M
T.V.A.
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Studio au 5ème étage, donnant sur El Segredo (ancienne Forêt). Comprend un couloir, salle de…
$114,134
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Studio appartement Sveti Stefan à 30m de la mer. Vue mer, dispose d'une entrée séparée, situ…
$92,954
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Comté de Miami-Dade, États-Unis

Bon marché
Luxe
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