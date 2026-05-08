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Vue sur la mer Villas à vendre en Floride, États-Unis

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Miami
20
7 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Cette villa de quatre chambres est située à Kalimanj, Tivat. Positionné exactement entre Por…
$2,12M
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Villa 5 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 5 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 805 m²
Cette luxueuse villa située sur 700 m2 dans une pinède sur un plateau de 70 m au-dessus du n…
Prix ​​sur demande
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Villa 8 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 8 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 424 m²
Une occasion unique de posséder une propriété boutique entièrement rénovée à Tivat, au Monté…
$1,15M
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AdriastarAdriastar
Villa 2 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 2 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Cette belle, située à Ivanovici, Budva vous donne votre propre tranquillité du ciel à seulem…
$647,151
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Cette villa pittoresque avec piscine privée et SPAandWellness est située à Krasici, un endro…
$2,47M
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Villa 7 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 7 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 560 m²
Villa à vendre avec vue panoramique sur la mer, 540m2 à Petrovac. Il est situé dans un quart…
$1,18M
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GrekodomGrekodom
Villa 5 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 5 chambres
Miami, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Une villa située à Kalimanj, Tivat qui vous garantit une vue panoramique sur toute la baie d…
$2,59M
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Caractéristiques des propriétés en Floride, États-Unis

avec Piscine
Bon marché
Luxe
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