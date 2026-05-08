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Loyer mensuel de villas en Floride, États-Unis

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Miami
15
15 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Une maison de 240m2 est à louer sur un terrain de 650m2 dans le quartier Donja Gorica de Pod…
$1,765
par mois
T.V.A.
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Villa de 6 chambres dans Miami, États-Unis
Villa de 6 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
$3,059
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Une maison familiale spacieuse et fonctionnelle est disponible à la location au tout début d…
$1,765
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
$1,765
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
A louer : une villa exclusive avec piscine privée située à Markovići, à seulement 4 km de Bu…
$3,530
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
5 chambres Grande salle de bains Petites toilettes Salon, cuisine et coin repas Garage couve…
$1,059
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Un magnifique penthouse de 140 m2 récemment construit est disponible à la location, avec 4 t…
$1,412
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miami, États-Unis
Villa 4 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Une grande maison familiale, très conditionnelle. Au rez-de-chaussée séparé appartement d'un…
$1,294
par mois
T.V.A.
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Villa de 6 chambres dans Miami, États-Unis
Villa de 6 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 370 m²
Une maison d'une superficie de 370m2, sur un terrain de 1700m2, à Zabjelo, avec 6 chambres, …
$3,295
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Une maison de luxe moderne de 320 m2 avec terrasses et un sous-sol est à louer à Gornja Gori…
$2,353
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 2
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Stari Aerodrom, Podgorica 📍 Lieu: Vojislava Grujića 2A🏠 Taille: 500 m2, 2 salons, 5 chambres…
$4,118
par mois
T.V.A.
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Villa dans Miami, États-Unis
Villa
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Vivez l'élégance et le confort dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Podgorica – Gor…
$5,295
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
Située dans l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux et les plus désirables de P…
$2,942
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
✨ Partie d'une maison à louer – Premier emplacement près de la ville Kvart ✨ Une partie bien…
$800
par mois
T.V.A.
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Villa 1 chambre dans Miami, États-Unis
Villa 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
$529
par mois
T.V.A.
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