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Résidence Stamn YUNI

Doubaï, Émirats arabes unis
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ID: 37953
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Adresse
    45b Street
  • Métro
    Emirates Towers (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

Matériel promotionnel et documents

Présentations et brochures

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À propos du complexe

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STAMN YUNI se trouve dans le nouveau centre-ville de Dubaï de Jumeirah Garden City. Niché entre la pittoresque plage de Jumeirah et les gratte-ciels de Sheikh Zayed Road (E11), ce projet se trouve juste à la porte du Musée du Futur, Dubai Mall, le centre financier de DIFC et du World Trade Center. C'est aussi une promenade facile jusqu'au métro de Dubaï.

Détails du projet

ÉTAT Yuni est un développement résidentiel de premier plan à Dubaï. Construit pour la vie urbaine, STAMN Yuni offre un point de vue premium pour les professionnels, à quelques minutes du buzz du quartier financier et des centres commerciaux de Dubaï.

Les résidences ont été conçues pour les Dubai ‘travailler dur, jouer la mentalité difficile, fournir la commodité, l'abordabilité et des équipements de classe mondiale. Que ce soit pour se détendre dans le confort de votre propre résidence, ou pour vous détendre autour de la piscine à couper le souffle, STAMN Yuni privilégie le bien-être.

Travail depuis la maison, travail depuis n'importe où

ÉTAT Yuni est conçu avec la jeunesse vibrante de Dubai. Des unités ont été délibérément planifiées pour maximiser chaque pied carré, ce qui contribue à réduire le coût global de l'appartement.

Les studios haut de gamme commencent à partir de seulement 800 000 AED, avec des appartements d'une chambre à partir de 1 million AED. Un total de 33 studios sont disponibles, avec 55 unités d'étude et 1 lit+. Les résidences seront également desservies par deux parkings dédiés et un hall au rez-de-chaussée et une réception.

L'ensemble de l'établissement comprend une piscine sur le toit, une piscine pour enfants, un gymnase ultramoderne, une salle de yoga et de méditation, un barbecue extérieur et des salles à manger, ainsi qu'une variété de zones de salon et de détente.

Étant donné sa proximité avec les quartiers d'affaires populaires et son accès facile aux voies de transport, STAMN Yuni représente une opportunité d'investissement exceptionnelle, à des prix réalisables. Les investisseurs bénéficieront de rendements de location solides - plus d'un million de personnes travaillent dans les environs, ce qui ne mettra jamais fin à la demande d'hébergement. Fait important, Jumeirah Garden City est en développement rapide, ce qui signifie que la communauté environnante est toute nouvelle et en constante amélioration.

ÉTAT Yuni est l'une des premières occasions de profiter de ce nouveau quartier d'investissement exceptionnel, les investisseurs devant bénéficier d'un fort potentiel d'appréciation du capital.

Lieu du projet

La région est entre les quartiers résidentiels haut de gamme comme Jumeirah et Zaabeel, et se trouve directement face aux centres commerciaux du Trade Centre, du Dubai International Financial Center (DIFC) et de Business Bay.

ÉTAT Yuni est à seulement quelques minutes à pied du métro de Dubaï et pour ceux qui circulent en voiture, les routes du quartier convergent facilement sur Sheikh Zayed Road (E11), permettant un accès pratique à tous les points de correspondance de Dubaï.

Les résidences sont également à distance de marche des plages les plus proches de Jumeirah, et à moins de 10 minutes en voiture de sites touristiques tels que le Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall et Museum of the Future.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Alimentation et boissons
Transport
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