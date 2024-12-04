Complexe résidentiel Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project

Jacob & Co Residences by Burj Binghatti est un projet de marque ultra-luxury dans la région de Business Bay, créé en collaboration avec le développeur renommé Binghatti Développeurs et prestigieux bijoux et la marque de montres Jacob & Co. Ce gratte-ciel de 104 étages sera le plus haut bâtiment résidentiel du monde, dépassant même Central Park Tower à New York. Le projet présente des éléments architecturaux exceptionnels inspirés de la philosophie horlogère et design de Jacob & Co et est couronné d'une couronne impressionnante ornée des diamants emblématiques de Jacob & Co, ce qui en fait un véritable point de repère sur l'horizon de Dubaï.

Le complexe exclusif offre une variété de résidences soigneusement conçues, y compris Emerald Villas, Sapphire Villas, et Ruby Villas avec 2, 2.5, et des configurations de 3 chambres. Pour ceux qui préfèrent des espaces de vie plus spacieux, il y a 4 chambres Diamond Sky Mansions et 6 chambres Fleur De Jardin Sky Mansions, dont certaines possèdent leurs propres piscines. Le pinacle de la vie de luxe est représenté par les penthouses Astronomia Sky et le penthouse de 7 chambres Billionaire Sky, offrant des équipements uniques tels que des bureaux privés, des gymnases, des piscines à débordement et des salons de billard. Les résidences ont une superficie de 3 337 à 22 469 pieds carrés et comprennent 2 à 12 places de stationnement.

Situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Dubaï, Business Bay, Jacob & Co Residences offre aux résidents l'accès aux monuments les plus emblématiques de la ville et aux services haut de gamme. En outre, des options de finition personnalisées telles que le cuir crocodile et les miroirs teintés exclusifs sont disponibles, permettant aux résidents de créer un intérieur qui reflète leur style et leur goût uniques.