Complexe résidentiel Apartments in the new Marina Cove residence with a swimming pool 2 minutes from the waterfront in Dubai Marina area, Dubai

Nous vous offrons l'occasion unique de faire partie de l'un des projets résidentiels les plus souhaitables. Marina Cove est une harmonie avec la vie urbaine dynamique et la tranquillité. À Marina Cove, vous êtes attendu par des vues panoramiques à couper le souffle, qui deviendront le cadre idéal pour votre vie quotidienne. La promenade pittoresque, les cafés flottants et les restaurants, ainsi que la vie sociale dynamique à proximité de votre maison assurent un style de vie lumineux et actif. Un large éventail d'appartements spacieux avec 1-4 chambres est conçu avec un accent sur le luxe, le confort et la fonctionnalité. Chaque logement est conçu pour une utilisation maximale de la lumière naturelle, créant une atmosphère confortable.

Vous pourrez vous détendre près de la piscine, passer du temps avec les enfants dans la zone spécialement équipée, faire un barbecue avec des amis sur la belle terrasse avec une vue panoramique. Il y a tout ce qui est nécessaire pour un mode de vie actif et sain : un centre de fitness moderne et une salle de sport extérieure.

Équipements:

gymnase équipé

aire de jeux pour enfants

piscine

Espace barbecue

jardin

terrain sportif

Plan de paiement (80/20):

10% - acompte

10% - Décembre 2024

10 % - mai 2025

10 % - octobre 2025

5 % - mars 2026

10 % - novembre 2026

10 % - septembre 2027

10 % - mars 2028

5 % - septembre 2028

20% - achèvement (4Q 2029)

Installations et équipement dans la maison

Appareils, salles de bains

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubai Marina est l'une des zones les plus attrayantes et prestigieuses de Dubaï, qui offre de nombreux avantages pour ses résidents et les touristes. La région est célèbre pour sa promenade merveilleuse, où vous pouvez marcher le long de l'eau, profiter de vues pittoresques sur les yachts et l'architecture moderne. Différents restaurants, cafés et boutiques font de cette zone l'endroit idéal pour la vie et les vacances. En outre, la zone offre l'accès aux plages de haute classe, permettant de profiter de jours ensoleillés et de divertissements en mer. L'infrastructure de la région est bien développée : il y a des écoles, des complexes sportifs et des installations médicales. Location de yacht ou tout simplement marcher le long de la promenade - vous êtes libre dans votre choix. Le soir, la région se transforme en l'un des centres de vie nocturne les plus lumineux et les plus animés de Dubaï avec des restaurants et des bars sur le toit. Marina de Dubaï Mall est à seulement deux minutes à pied de Marina Cove - c'est votre centre idéal pour le shopping et la détente.