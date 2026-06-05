Prestations de service

Actuellement, nous avons quatre projets en cours à Dubaï: STAMN ONE et STAMN YUNI, tous deux situés à Jumeirah Garden City et positionnés près de la ligne de métro d'or de Dubaï; et Résidences Nautis, situé dans le noyau des îles de Dubaï, juste en face de l'île.



STAMN ONE est en cours de développement dans le nouveau Jumeirah Garden City, au cœur de Dubaï. Ce développement résidentiel moderne offre boutique vivant dans un emplacement central de premier plan, avec une architecture attractive et des équipements de classe mondiale.

STAMN YUNI se trouve dans le nouveau centre-ville de Dubaï de Jumeirah Garden City. Niché entre la pittoresque plage de Jumeirah et les gratte-ciels de Sheikh Zayed Road (E11), ce projet se trouve juste à la porte du Musée du Futur, Dubai Mall, le centre financier de DIFC et du World Trade Center. C'est aussi une promenade facile jusqu'au métro de Dubaï.

Nautis Residences est un nouveau développement de premier plan sur les îles emblématiques de Dubaï. Cette collection de résidences sur mesure offre des équipements de classe mondiale et une vie insulaire de luxe, à deux pas de Dubai, les plus célèbres monuments comme Burj Khalifa et Dubai Mall.

En outre, nous nous préparons à lancer notre quatrième projet, MIA TOWER, situé à côté du Crystal Lagoon à Meydan Horizon, offrant 1BR, 2BR, 3BR et d'autres types d'unités, avec transfert entièrement meublé.

MIA TOWER est un développement résidentiel haut de gamme de STAMN, situé au cœur de Meydan Horizon, à Dubaï. Positionné comme une tour résidentielle éco-orientée au cœur de la ville, le projet représente un nouveau point de repère pour la vie urbaine.