Complexe résidentiel New Amberhall Residence with swimming pools close to parks and international schools, JVC, Dubai, UAE

Découvrez Binghatti Amberhall - un nouveau symbole de luxe et de style de vie moderne dans Jumeirah Village Circle (JVC). Le projet résidentiel propose 630 résidences élégantes, y compris des studios, des appartements avec 1 et 2 chambres. Les fenêtres ouvrent une vue panoramique à couper le souffle sur le pittoresque environnement de JVC. Une architecture innovante, un design élégant et des matériaux de finition haut de gamme soulignent l'état et le prestige du projet.

Binghatti Amberhall est créé pour ceux qui apprécient le style, la commodité et la qualité de vie. À la disposition des résidents, il y a : des piscines pour les enfants et les adultes, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée, des salles de fitness modernes et des pistes de jogging, permettant de garder la forme, ainsi qu'un espace de loisirs extérieur, qui est idéal pour passer un passe-temps dans le sein d'une famille et d'amis.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

espaces de loisirs extérieurs

pistes de jogging

espace yoga

vue imprenable sur les environs de JVC

emplacement à proximité des écoles et des parcs internationaux

Achèvement - 1er trimestre de 2026.

Plan de paiement: 70/30, 50/50

70/30 (15% de réduction)

20% - mise de fonds

50% - pendant la construction (paiements mensuels et trimestriels)

30 % - après achèvement

50/50 (18% de réduction)

50% - acompte

20% - pendant la construction (paiements mensuels et trimestriels)

30 % - après achèvement

Caractéristiques des appartements

Équipement de cuisine seulement, si le client veut qu'il meublé alors ce sera un coût supplémentaire

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé au cœur de JVC, Binghatti Amberhall assure une commodité et une accessibilité inégalées. Proximité de Circle Mall et les principales destinations de la ville, comme Dubai Hills, Palm Jumeirah et Dubai Marina, font de ce projet l'endroit idéal pour une vie confortable. En raison de l'accès pratique à Al Khail Road (E44), Hessa Street et Sheikh Zayed Road (E311), vous pouvez facilement accéder à tous les secteurs de Dubaï.

Village de Jumeirah Circle est un quartier résidentiel en développement avec une infrastructure pensée, qui combine la vie confortable du pays et les commodités de mégapole. Il y a des parcs, des écoles, des jardins d'enfants, des centres commerciaux, des restaurants et des installations médicales ici. La région est célèbre pour son atmosphère calme, son infrastructure sociale bien développée et ses nombreuses possibilités de loisirs et de divertissement, ce qui en fait l'un des endroits les plus recherchés pour la vie et l'investissement.