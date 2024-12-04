  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Complexe résidentiel PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,12M
34
ID: 27447
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

PASSO by Beyond – Résidences de luxe sur Palm Jumeirah:

Un nouveau symbole emblématique de l'élégance architecturale et de la vie en bord de mer.

Faits saillants du projet

PASSO de Beyond, développé par Omniat , marque ultra-prémium, redéfinit la vie en bord de mer sur Palm Jumeirah, West Crescent. Avec ses deux tours sculpturales – Avita et Bella – le projet combine une architecture inspirée par la vague, un design axé sur le bien-être et un luxe de style resort.

Ce n'est pas seulement une résidence – c'est une déclaration de prestige.

Unités, tailles et prix

Type d'unitéTaille (m2) Prix de départ (€)

1 chambre ~ 90 m2 à partir de 960.000€

2 chambres ~ 147 m2 à partir de 1.500.000€

3 chambres à coucher ~ 197 m2 à partir de 3.050.000€

4 chambres ~ 270–320 m2 à partir de 5.000.000€

5 BR Penthouse ~ 703 m2Prix sur demande–

6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Prix sur demande–

Chaque résidence est conçue avec une vue panoramique sur la mer, de vastes terrasses et des plans de style resort.

Achèvement et paiement Plan

  • Transfert : Q3 2029

  • Plan de paiement

    • 10% de réservation

    • 50 % pendant la construction

    • 40% à la remise

Installations et équipements :

  • Plage privée exclusive de 250m avec salons et cabines.

  • Plusieurs piscines à débordement donnant sur le golfe Arabique.

  • Pavillon de bien-être avec spa, sauna, méditation et terrasses de yoga.

  • Centre de fitness et jardins du ciel ultramodernes.

  • Cinéma privé, bibliothèque et salons de coworking.

  • Espace de jeu inspiré par les enfants Montessori.

  • Services de conciergerie, de voiturier et de sécurité 24/7.

  • Cafés de plage et boutique de détail sur la promenade.

Emplacement Avantages :

  • Premier endroit sur Palm Jumeirah – West Crescent

  • 2 min → Atlantis Les

  • 10 min → Marina de Dubaï

  • 20 min → Centre-ville de Dubaï et Burj Khalifa

  • Adresse exclusive avec inventaire limité en bord de mer

Faits saillants de l'investissement :

  • Admissibilité au visa d'or pour les investisseurs admissibles.

  • Propriété libre d'impôt et commission de 0 %.

  • Crypto paiements acceptés (BTC, ETH, USDT).

  • ROI fort grâce à la location de luxe à court terme.

  • Rare opportunité de posséder une propriété en bord de mer ultra-luxe à faible densité.

PASSO by Beyond est la future icône de Palm Jumeirah – où la beauté sculpturale rencontre bien-être et exclusivité.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

