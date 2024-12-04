Complexe résidentiel PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO by Beyond – Résidences de luxe sur Palm Jumeirah:

Un nouveau symbole emblématique de l'élégance architecturale et de la vie en bord de mer.

Faits saillants du projet

PASSO de Beyond, développé par Omniat , marque ultra-prémium, redéfinit la vie en bord de mer sur Palm Jumeirah, West Crescent. Avec ses deux tours sculpturales – Avita et Bella – le projet combine une architecture inspirée par la vague, un design axé sur le bien-être et un luxe de style resort.

Ce n'est pas seulement une résidence – c'est une déclaration de prestige.

Unités, tailles et prix

Type d'unitéTaille (m2) Prix de départ (€)

1 chambre ~ 90 m2 à partir de 960.000€

2 chambres ~ 147 m2 à partir de 1.500.000€

3 chambres à coucher ~ 197 m2 à partir de 3.050.000€

4 chambres ~ 270–320 m2 à partir de 5.000.000€

5 BR Penthouse ~ 703 m2Prix sur demande–

6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Prix sur demande–

Chaque résidence est conçue avec une vue panoramique sur la mer, de vastes terrasses et des plans de style resort.

Achèvement et paiement Plan

Transfert : Q3 2029

Plan de paiement 10% de réservation 50 % pendant la construction 40% à la remise



Installations et équipements :

Plage privée exclusive de 250m avec salons et cabines.

Plusieurs piscines à débordement donnant sur le golfe Arabique.

Pavillon de bien-être avec spa, sauna, méditation et terrasses de yoga.

Centre de fitness et jardins du ciel ultramodernes.

Cinéma privé, bibliothèque et salons de coworking.

Espace de jeu inspiré par les enfants Montessori.

Services de conciergerie, de voiturier et de sécurité 24/7.

Cafés de plage et boutique de détail sur la promenade.

Emplacement Avantages :

Premier endroit sur Palm Jumeirah – West Crescent

2 min → Atlantis Les

10 min → Marina de Dubaï

20 min → Centre-ville de Dubaï et Burj Khalifa

Adresse exclusive avec inventaire limité en bord de mer

Faits saillants de l'investissement :

Admissibilité au visa d'or pour les investisseurs admissibles.

Propriété libre d'impôt et commission de 0 %.

Crypto paiements acceptés (BTC, ETH, USDT).

ROI fort grâce à la location de luxe à court terme.

Rare opportunité de posséder une propriété en bord de mer ultra-luxe à faible densité.

PASSO by Beyond est la future icône de Palm Jumeirah – où la beauté sculpturale rencontre bien-être et exclusivité.