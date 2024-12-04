  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Complexe résidentiel Binghatti Cullinan

Complexe résidentiel Binghatti Cullinan

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$232,300
;
20
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33009
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Binghatti Cullinan est un projet multifonctionnel de luxe de Binghatti à Al Jaddaf.

Binghatti Cullinan est un projet multifonctionnel de luxe de Binghatti, situé dans la prestigieuse communauté d'Al Jaddaf. Le complexe comprend un niveau souterrain, rez-de-chaussée, quatre niveaux de podium, quatorze étages résidentiels et un toit.

Infrastructure du complexe de Binghatti Cullinan:
- Piscine pour le repos et la baignade;
- Salle de sport équipée;
- Zone sportive pour les activités actives;
- Repos et espaces sociaux où les résidents peuvent profiter de la paix et du confort
- Parking souterrain et accès sécurisé à la zone.

Localisation et accessibilité des transports:
Binghatti Cullinan est situé à Al Jaddaf, à seulement 5 minutes de Wasl Club, à 8 minutes de Wafi Mall et à 10 minutes du Festival City Center, du Dubai Mall, de l'aéroport DXB et du musée du futur. Cet emplacement offre un accès pratique aux installations commerciales, culturelles et de transport de la ville.

Contactez-nous pour obtenir des conseils et des vues sur cet appartement exclusif et cet espace commercial à Binghatti Cullinan.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel J One Tower B
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,25M
Complexe résidentiel Luxury residence Ivy Gardens with a swimming pool and a cinema, Dubailand, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,11M
Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$756,000
Complexe résidentiel Nadine 1
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$408,219
Complexe résidentiel New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$256,226
Vous regardez
Complexe résidentiel Binghatti Cullinan
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$232,300
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Azizi Beach Oasis
Complexe résidentiel Azizi Beach Oasis
Complexe résidentiel Azizi Beach Oasis
Complexe résidentiel Azizi Beach Oasis
Complexe résidentiel Azizi Beach Oasis
Afficher tout Complexe résidentiel Azizi Beach Oasis
Complexe résidentiel Azizi Beach Oasis
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$225,351
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Premium apartment in a modern style and with an excellent location! An excellent investment option (ROI - 6% in $)! Great location! Interest-free installments! Due date: 4 quarters 2024 Amenities: Children's play areas, beautiful landscaped gardens, equipped gyms, many retail outlets, barb…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Afficher tout Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$512,329
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 50
Appartements dans le beau complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue à Dubai Creek Harbor! Vue spectaculaire sur la promenade! A quelques minutes du centre de Dubaï! Des équipements de classe mondiale! Des revenus de placements élevés, grâce à son excellent emplacement! - coût 1 cham…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$3,03M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Exquisite villa in the new Beach Hills Villas project in Ajman! Panoramic scenic views! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Suitable for living and investment! Due date: 4th quarter 2025 Amenities: Pool, children's play areas, underground parking, bike paths, p…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications