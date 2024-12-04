Complexe résidentiel Binghatti Cullinan

Binghatti Cullinan est un projet multifonctionnel de luxe de Binghatti à Al Jaddaf.
Binghatti Cullinan est un projet multifonctionnel de luxe de Binghatti, situé dans la prestigieuse communauté d'Al Jaddaf. Le complexe comprend un niveau souterrain, rez-de-chaussée, quatre niveaux de podium, quatorze étages résidentiels et un toit.
Infrastructure du complexe de Binghatti Cullinan:
- Piscine pour le repos et la baignade;
- Salle de sport équipée;
- Zone sportive pour les activités actives;
- Repos et espaces sociaux où les résidents peuvent profiter de la paix et du confort
- Parking souterrain et accès sécurisé à la zone.
Localisation et accessibilité des transports:
Binghatti Cullinan est situé à Al Jaddaf, à seulement 5 minutes de Wasl Club, à 8 minutes de Wafi Mall et à 10 minutes du Festival City Center, du Dubai Mall, de l'aéroport DXB et du musée du futur. Cet emplacement offre un accès pratique aux installations commerciales, culturelles et de transport de la ville.
Contactez-nous pour obtenir des conseils et des vues sur cet appartement exclusif et cet espace commercial à Binghatti Cullinan.