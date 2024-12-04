Appartement dans un nouvel immeuble 11hills park by Akmal Rustami

🏡 11 Hills Park au Dubai Science Park

Un investissement résidentiel premium dans le corridor d'innovation de Dubaï

📍 Emplacement principal & stratégique

• 🗺️Stratégiquement positionné sur la route Umm Suqeim, assurant une visibilité élevée et une connectivité sans faille aux grandes autoroutes (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd).

• 🚗Accès facile aux quartiers clés de Dubai (Downtown, DIFC, Dubai Marina) dans les 15-20 minutes, maximisant l'attrait de location pour les professionnels.

🎯 Proposition de valeur de base : écosystème de jeu-travail

• Au cœur du centre d'affaires et de recherche : directement intégré au parc scientifique de Dubaï, une communauté florissante de sociétés pharmaceutiques, scientifiques et technologiques mondiales. Cela garantit un marché captif de professionnels à revenu élevé.

• 🌳Serene Escape with City Access: Offre aux résidents un environnement calme et verdoyant donnant sur le parc, un point de vente unique dans une métropole animée.

🛍️ Mode de vie et commodité inégalés

• 🛒Adjacent au centre commercial Dubai Hills : Une grande destination de détail. Cette proximité garantit une commodité supérieure et augmente directement la valeur immobilière et les primes de location.

• 🏫Près des principales commodités : Entouré d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et d'hôtels de renommée internationale, il crée une communauté autonome et familiale.

🌟 Services de bien-être adaptés à la culture

• 💪Santé et bien-être : Un centre de fitness ultramoderne avec des gymnases séparés et entièrement équipés pour les hommes et les femmes, assurant intimité et confort pour tous les résidents.

• 🏊Équipements de loisirs exclusifs: Il propose des piscines séparées pour les hommes et les femmes, répondant aux préférences culturelles et offrant une expérience haut de gamme de style resort privé.

📈 Faits saillants de l'investissement

• 🎯Demande captive et marché Ajustement: Assise au sein d'un centre multiculturel et s'occupe spécifiquement des préférences d'une population diversifiée et à revenu élevé (y compris les familles du Moyen-Orient, d'Asie et d'Europe), assurant des taux d'occupation plus élevés.

• ♻️Le futur et la culture Sensible : s'aligne sur les piliers de l'innovation et du bien-être de Dubaï, tout en fixant une nouvelle norme pour l'intimité et le luxe dans la vie communautaire.

• 🚀Échelle concurrentielle : Les installations de bien-être distinctes offrent une proposition de vente unique importante (USP) par rapport aux développements standard, ce qui permet d'établir des prix de location élevés et d'attirer un plus grand nombre de locataires.

• 📊Trajectoire de croissance: Positionné dans la région de Dubai Hills, bénéficiant de l'infrastructure existante tout en étant l'offre résidentielle haut de gamme dans la grappe de Science Park en expansion.

✅ Résumé:

11 Hills Park est un investissement stratégique qui maîtrise l'équilibre entre luxe, intimité et emplacement. Il répond directement à la demande d'équipements adaptés à la culture et haut de gamme au sein d'un centre d'économie du savoir prospère. Cette combinaison unique assure de solides rendements locatifs, un faible roulement des locataires et une forte appréciation du capital à long terme.