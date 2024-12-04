Appartement dans un nouvel immeuble with hotel style living in the heart of Dubai

Appartements de luxe avec finition haut de gamme au cœur de Dubaï.

Le développeur est bien connu pour sa qualité supérieure et sa mise en œuvre précoce.

Disponible 0% plan de gestion des intérêts jusqu'à la fin de la construction.

Entièrement équipé avec des appareils de cuisine de marque,

Salle de bains équipée,

Armoires intégrées.

Mines de classe mondiale:

Deux grandes entrées,

Salle de réception,

concierge 24 heures sur 24, élégante aire de dépôt de véhicule,

Espace de jeux pour enfants, espace d'entraînement,

Deux centres de fitness signature équipés de Technogym (plus de 3000 pieds carrés chacun,

Deux piscines à température contrôlée (30m x 9m chacune),

accès au parking sans soudure (système de reconnaissance des plaques),

Stationnement de vélos dédié pour les résidents et les visiteurs

10 ascenseurs à grande vitesse avec systèmes avancés (5 dans chaque bloc),

Contrôle d'accès vidéo pour tous les résidents,

Serrures intelligentes dans toutes les portes d'entrée de l'appartement,

Systèmes avancés de traitement et de ventilation de l'air frais avec économie d'énergie,

Connexion Internet Wi-Fi dans certains espaces communs