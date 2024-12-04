Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ

Appartements exclusifs en bord de mer avec crédit à tempérament dans le centre-ville d'Umm Al Quwain

Le centre-ville d'Umm Al Quwain est une destination balnéaire émergente qui s'apprête à redéfinir le luxe dans l'émirat. Alliant beauté côtière sereine et urbanisme moderne, ce quartier dynamique offre un accès direct à des plages immaculées, des résidences haut de gamme et une multitude d'équipements haut de gamme. Avec ses appartements face à la mer, son accès à une plage privée, ses promenades commerçantes et ses espaces verts luxuriants, le centre-ville d'Umm Al Quwain est conçu pour allier tranquillité et commodité. Pôle en plein développement, il présente également un fort potentiel d'investissement, ce qui en fait un choix attrayant pour les propriétaires et les investisseurs en quête d'un style de vie côtier unique.

Les appartements à vendre dans le centre-ville d'Umm Al Quwain sont idéalement situés à seulement 5 minutes des marchés, des restaurants et des commodités quotidiennes ; à 5 minutes du port d'Umm Al Quwain ; à 7 minutes du musée d'Umm Al Quwain ; à 8 minutes de l'hôpital UAQ ; à 30 minutes de l'île d'Al Marjan ; À 45 minutes de l'aéroport international de Ras Al Khaimah, à 50 minutes de l'aéroport international de Dubaï et à 60 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall.

Ce projet présente une ville côtière magistralement conçue, s'étendant sur 25 millions de pieds carrés, alliant un style de vie urbain luxueux à une vie paisible en bord de mer. Son extérieur est caractérisé par d'élégantes tours, dont une structure emblématique de 42 étages, aux silhouettes épurées, aux textures naturelles et à l'intégration harmonieuse dans le paysage côtier. Le projet offre 7 km de front de mer ininterrompu et 11 km de littoral, agrémentés de promenades paysagées, d'un port de plaisance et de corridors verts. Environ 50 % de la ville est consacrée à des espaces verts ouverts, comprenant des parcs de plage, des aires de pique-nique, des sentiers de jungle, un jardin zen avec une terrasse de yoga et des zones de détente ombragées. Les résidents profiteront d'équipements de premier ordre, tels qu'une grande piscine avec sièges immergés et jacuzzi, des aires de jeux pour enfants et adolescents, un cinéma et un amphithéâtre en plein air, une terrasse avec barbecue, des jardins potagers et parfumés, un jardin labyrinthe et un espace fitness extérieur entièrement équipé. Ce style de vie est complété par des hôtels et complexes hôteliers 5 étoiles de luxe, des boutiques, des pôles culturels tels qu'un musée et un quartier artistique, un centre de congrès, des bureaux de premier ordre et des cafés en bord de mer, tous reliés par une infrastructure intelligente, adaptée aux piétons et aux cyclistes, favorisant le développement durable et la fluidité des déplacements.

Le projet propose une sélection raffinée de résidences de 1, 2 et 3 chambres, soigneusement conçues pour sublimer le quotidien grâce à l'espace, la fonctionnalité et l'élégance intemporelle. Les intérieurs allient harmonieusement charme côtier et sophistication contemporaine, avec des espaces ouverts laissant entrer une lumière naturelle abondante et offrant une vue imprenable et dégagée sur la mer, la végétation luxuriante et les équipements haut de gamme depuis chaque unité. Chaque résidence comprend d'élégants placards intégrés et des cuisines modernes entièrement équipées d'électroménagers haut de gamme, alliant praticité et confort haut de gamme. De vastes balcons privés prolongent l'espace de vie extérieur, tandis que les intérieurs arborent des matériaux haut de gamme, des textures douces et des palettes de couleurs apaisantes qui reflètent le calme de la vie au bord de l'eau. Certaines unités offrent des vues panoramiques ou des perspectives d'horizon exclusives grâce à des agencements en duplex uniques. L'expérience est encore améliorée par une infrastructure intelligente et durable, tournée vers l'avenir, qui favorise l'efficacité énergétique, une conception éco-responsable et une connectivité fluide, en phase avec la vision à long terme des Émirats arabes unis pour un mode de vie urbain vert.

UAQ-00011