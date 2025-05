Complexe résidentiel New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE

La tour S est un projet résidentiel exclusif. Le bâtiment de 230 mètres, situé dans une zone dynamique, deviendra bientôt un véritable symbole de style et de sophistication. Appartements spacieux avec design réfléchi et intérieurs modernes, gymnases entièrement équipés et piscines - tout pour votre santé, loisirs et confort.

Chaque détail de ce projet est pensé au moindre détail, chaque espace est décoré avec des matériaux premium. Les fenêtres offrent de belles vues sur la mer, le golf et le paysage urbain. Au total, le complexe compte 82 appartements et 2 penthouses. Chaque appartement est équipé d'un grand salon et salle à manger, cuisines principales et utilitaires, une salle de sécurité et une chambre pour le personnel de service. Penthouses offrent des possibilités infinies pour la vie de luxe, y compris un ascenseur privé directement du lobby du complexe.

Caractéristiques:

Hall d'entrée double hauteur

Bureau de conciergerie

Café

Bain à vapeur et sauna

Bibliothèque et espace salon

Gymnase

Club pour enfants

Piscine à débordement

Piscine pour enfants

Jacuzzi

Cinéma extérieur

Aire de jeux pour enfants

Zone de méditation

Achèvement - 4e trimestre de 2024.

Climatisation

Appareils de cuisine modernes

Système "Smart Home"

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement du projet en fait un choix idéal pour tous ceux qui apprécient le confort et l'accès facile à toutes les infrastructures importantes : des restaurants aux centres commerciaux. Vous pourrez profiter à la fois des vues pittoresques et de la tranquillité que les environs fournissent. La tour S est à quelques minutes des principales attractions de Dubaï: