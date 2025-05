Complexe résidentiel New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE

South Square est le complexe résidentiel unique, la véritable incarnation de l'harmonie, le confort et le style de vie moderne. Le projet est créé pour ceux qui apprécient la tranquillité et veulent vivre au milieu de la nature. Le complexe résidentiel propose des appartements spacieux et élégants avec 1-3 chambres à coucher avec finition haut de gamme, fait avec attention au détail. Les espaces intérieurs sont pleins de lumière naturelle, et le design intérieur crée le sentiment d'air et d'harmonie. De délicates nuances naturelles et des matériaux sont utilisés dans chaque maison, créant l'atmosphère de l'isolement et de la détente.

L'infrastructure environnante est complétée par des équipements modernes, rendant la vie extrêmement confortable et vibrante. Ici, vous trouverez non seulement des espaces de vie confortables, mais aussi un large éventail de possibilités pour un mode de vie actif et sain. Piscines pour enfants et adultes, où vous pourrez vous détendre et profiter de l'eau, ainsi que des terrains de jeux pour enfants modernes, qui deviendront l'endroit préféré des enfants. Pour ceux qui s'occupent de leur santé et de leur condition physique, il y a une salle de gym moderne et un espace de méditation, où vous pouvez trouver l'équilibre interne et l'harmonie. Le centre de bien-être offre un large éventail de services pour la promotion de la santé et la détente, et le terrain de sport et la piste de jogging sont les endroits idéaux pour les courses du matin et les exercices actifs. Une partie importante du complexe est un espace de travail - un espace confortable pour le travail et les réunions, qui permet de combiner les affaires personnelles et professionnelles dans un environnement agréable.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

jardin

Salle de sport

Domaine de méditation

centre de bien-être

terrain sportif

piste de jogging

domaine de co-travail

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Seuls les appareils inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

South Square est stratégiquement situé, avec un accès direct aux grandes routes de Dubaï - y compris Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Expo Road et Emirates Road - gardant les déplacements simples et efficaces. A côté de Dubai Logistics City et près de l'aéroport international d'Al Maktoum, la communauté jouit également d'une proximité étroite avec des centres économiques clés tels que Dubai Industrial City et Jebel Ali Free Zone.