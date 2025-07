Complexe résidentiel Floarea Oasis – Smart, Modern Living in the Dubailand Residence Complex

Floarea Oasis – Smart, Modern Living in the Dubailand Residence Complex:

Des studios abordables pour 2 chambres avec des équipements Resort Lifestyle.

Studios, appartements de 1 et 2 chambres à coucher.

Aperçu du projet :

Floarea Oasis by Mashriq Elite Developments est un projet résidentiel élégant de 10 étages à DLRC, au Dubailand. Combinant design contemporain, finitions haut de gamme et équipements curés, il fait appel à la fois aux propriétaires et aux investisseurs en quête de valeur et de potentiel de style de vie.

Prix et tailles

Studios ~ 39 m2 à partir de 145.000€

1 chambre ~ 76 m2 à partir de 220.000€

2 Chambre ~ 115 m2 à partir de 325.000€

Plan de paiement:** 50% en cours de construction, 50% en transfert

Transfert estimé : Q4 / 2028.

Commodités et style de vie Caractéristiques:

Température contrôlée Infinity Pool et Rooftop Clubhouse.

Gym, Yoga et Méditation entièrement équipés.

Enfants, piscine et aire de jeux pour enfants.

Coin barbecue, salon de réunion, recharge EV, jardins sur le toit.

Salle polyvalente, zones paysagées, concierge et sécurité 24/7.

Lieu – DLRC, Dubailand :

~15 min de route pour le centre-ville de Dubaï et Burj Khalifa

~20 min à l'aéroport DXB, 10 min à l'oasis de silicium / Village mondial

Accès direct via E66 (Al Ain Road) et Sheikh Mohammed bin Zayed Road.

Parfait pour :