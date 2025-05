Complexe résidentiel New Verano Residence with swimming pool close to Autodrome, Dubai Studio City, Dubai, UAE

Verano est un projet résidentiel, inspiré par l'atmosphère de la vie de la station, situé dans la zone dynamique de Dubaï Studio City. Ici, dans l'un des quartiers les plus familiaux de Dubaï, vous pouvez trouver un endroit pour la vie avec l'accessibilité de transport parfaite et la proximité des monuments kay de la ville.

Les résidences Verano offrent confort et technologies modernes dans tous les détails. Ces appartements avec une possibilité d'ameublement complet et l'équipement sont créés pour votre commodité. Les systèmes « Smart Home » vous permettent de tout contrôler en cliquant sur un bouton. Des aménagements spacieux avec de grandes fenêtres remplissent les maisons avec la lumière naturelle et ouvrent une vue magnifique, et des matériaux de finition de haute qualité rendent l'espace élégant et confortable. Les cuisines, équipées d'appareils Bosch haut de gamme, sont remarquables pour leur fonctionnalité et leur design sophistiqué : des meubles de qualité et des comptoirs élégants créent l'atmosphère idéale pour la vie quotidienne et les expériences culinaires.

Les espaces de loisirs sont idéaux pour se détendre, passer du temps en famille et profiter de la communication avec les amis. Des chaises longues dans l'ombre, des salons confortables avec cheminées, des espaces barbecue et des espaces de coworking modernes permettent à tout le monde de trouver le niveau.

Équipements:

piscine de plage (45 m)

sauna et spa

cinéma

Zones pour enfants et skate park

bar de piscine

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement Annexe

Caractéristiques des appartements

Facultatif: meublé et non meublé

Motor City et l'Autodrome de Dubaï - 1 minute

Club équestre - 3 minutes

Dubai Sports City - 4 minutes

Expo City - 16 minutes

Marina de Dubaï - 20 minutes

Burj Khalifa - 22 minutes

Aéroport international d'Al Maktoum - 24 minutes

Palm Jumeirah - 25 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité