Complexe résidentiel Luxury residential complex Golf Links 18 in Dubai Sports City area, UAE

Bienvenue à Golf Links 18, un complexe résidentiel qui allie une architecture élégante, une vue imprenable sur le terrain de golf et un niveau de confort exceptionnel. Les résidences offrent un design minimaliste raffiné avec des couleurs neutres et des fenêtres panoramiques qui remplissent l'espace de lumière naturelle. Des finitions de haute qualité et des aménagements réfléchis créent une atmosphère d'élégance, où chaque élément de l'intérieur contribue à un sentiment de confort et de convivialité. Disponible à l'achat sont des studios et des appartements avec 1-2 chambres - chaque résidence est conçue avec le maximum de commodité et de fonctionnalité à l'esprit.

Ici, des conditions exceptionnelles de vie et de loisirs ont été créées : une piscine à débordement sur le toit, un spa avec hammam et saunas, des gymnases modernes, un espace de yoga sur le toit, un barbecue, un cinéma en plein air sous le ciel et même un mini-golf. Pour les enfants, il ya des aires de jeux, et pour les invités - des espaces de salon spacieux et des zones de loisirs confortables.

Plan de paiement: 50/50 (après remise)

2 piscines sur le toit avec vue panoramique

Jacuzzi, hammam, sauna

Chaises longues

Pont d'observation

Espace de yoga sur le toit

Espace de jeux pour enfants

Espace barbecue

Zones de remise en forme

Gymnase

Cinéma

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe résidentiel est situé à Dubai Sports City, une zone idéale pour les personnes qui luttent pour un mode de vie actif. Le célèbre Dubai International Stadium, le club de golf d'élite Le Els Club et de nombreuses installations sportives et de divertissement sont concentrés ici. Mais Dubaï Sports City n'est pas seulement un sport, mais aussi un mode de vie rempli d'énergie, de passion et d'aspiration pour le meilleur. Grâce à son emplacement pratique et à son accès aux principales artères de transport de Dubaï, les résidents du complexe peuvent facilement se rendre à des endroits clés de la ville, bénéficiant à la fois du rythme dynamique de la métropole et de la tranquillité d'une zone d'élite avec des vues pittoresques.