Les villas flottantes sont l'innovation obtenue grâce à une combinaison d'ingénierie et d'imagination. Ils sont l'incarnation du design intemporel et de l'artisanat.

Toutes les villas ont 3 étages, y compris un impressionnant plancher sous-marin. Le dernier étage ouvert dispose d'un coin salon avec coin repas et jacuzzi. Aussi pour les propriétaires il ya un service d'étage, l'accès à la piscine et la plage sur l'île.

Connecté aux quais.

Plan de paiement: 25% de l'acompte / 75% comme convenu après la transaction.

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubaï est le principal centre économique et financier du pays. L'immobilier local est principalement destiné au segment de la propriété principale avec des hôtels et des gratte-ciel résidentiels. Les zones les plus populaires — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Downtown Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabian Ranches. Il y a beaucoup d'objets à Dubaï qui sont caractérisés comme le plus grand. Voici le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa, les deux plus hauts hôtels, le Burj Al Arab, sept étoiles, et la Rose Tower. L'une des principales attractions de la ville est la station de ski intérieure à 5 pentes Ski Dubaï avec 60 m de montagne artificielle. Les centres commerciaux de Dubaï — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall et autres — sont parmi les plus importants au monde. La plus grande île artificielle, Palm Jumeirah, a été créée dans les eaux du golfe Persique.