  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel Sky Line

Complexe résidentiel Sky Line

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$204,220
;
27
ID: 33007
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    73

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Sky Line est un design architectural moderne, une vue panoramique et un confort haut de gamme de Peace Homes Group.

Sky Line est un nouveau projet résidentiel de Peace Homes Group, créé pour ceux qui apprécient les vues impressionnantes, l'architecture réfléchie et le confort urbain moderne.

Installations et infrastructures
Sky Line offre aux résidents un large éventail d'équipements pour les loisirs, les sports et la vie sociale:

- piscine élégante,
- salle de fitness moderne,
- les espaces de repos et de salon,
- aire de jeux pour enfants,
- terrasses vertes,
- parking et sécurité 24h/24.

L'infrastructure est axée sur la création d'un confort complet et atmosphère confortable pour les familles et les professionnels.

Emplacement.
Sky Line est située dans une partie prometteuse de Dubaï (emplacement correspondant aux projets du groupe Peace Homes), fournissant:

- accès rapide aux autoroutes principales,
- proximité des centres commerciaux, des cafés, des écoles et des parcs,
- une communication pratique avec les zones d'affaires et les groupes récréatifs.

Le projet est idéal pour ceux qui apprécient la combinaison de l'accessibilité et d'un environnement urbain développé.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation Sky Line, explorer les aménagements et choisir une résidence dans l'un des projets les plus élégants du groupe Peace Homes.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

