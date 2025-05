Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE

Samana Rome est un complexe résidentiel, composé de deux tours avec 80 appartements, assurant l'intimité et l'atmosphère calme. Il y a des appartements avec 1-2 chambres dans le projet - chacun d'eux est équipé d'une piscine privée.

L'élément clé du complexe est le design moderne avec de grandes fenêtres et des systèmes "Smart Home", créant des conditions pratiques pour la vie. Le complexe est idéal pour les célibataires et les familles en raison de différentes commodités et infrastructures.

Équipements

Services de conciergerie

zone verte

piscine et jacuzzi

cinéma extérieur

aire de jeux pour enfants

gymnase extérieur

Espace barbecue

Piscine pour enfants

bain à vapeur et sauna

piste de jogging

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement

50/50 ou 60/40

Installations et équipement dans la maison

Avec des appareils de cuisine et une armoire intégrée.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans le district 11 de Meydan à Dubaï et offre un accès pratique aux autoroutes principales, telles que Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Khail Road, permettant d'accéder au centre-ville et d'autres zones rapidement.

Les résidents du complexe peuvent facilement se rendre à des endroits intéressants comme le centre-ville de Dubaï (12 minutes), le jardin Miracle de Dubaï et Jumeirah Village Circle. Pour les familles, il y a des écoles, des jardins d'enfants et des supermarchés à proximité, ce qui rend le projet pratique pour un séjour de longue durée.