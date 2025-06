Appartement dans un nouvel immeuble EMAAR Beachfront

Emaar Beachfront est une prestigieuse communauté de front de mer fermée et planifiée par Emaar Properties, située dans le port de Dubaï entre Dubai Marina et Palm Jumeirah. Il dispose de 27 tours résidentielles et d'environ 10 000 unités premium, dont des appartements de 1 à 4 chambres, des penthouses et des maisons de ville exclusives, le tout avec accès à 1,5 km de plage privée en sable blanc et vue panoramique sur la mer. Le développement offre des équipements de classe mondiale tels que des piscines à débordement, une salle de sport et un spa entièrement équipés, des zones de barbecue, des jardins paysagers, des promenades de détail et de restauration (13 000 m2), et des zones de jeux pour enfants. Les résidents bénéficient d'une connectivité sans faille grâce à l'accès routier direct à Sheikh Zayed Road, aux liaisons de tramway planifiées, aux ponts pour piétons et cyclistes et aux options de transport maritime comme les taxis maritimes, qui les relient facilement à Dubai Marina, Bluewaters Island et Palm Jumeirah. A quelques minutes de la Marina de Dubaï, à 15 minutes du centre-ville et à 30 minutes de l'aéroport de DXB, le front de mer Emaar est positionné pour un maximum de commodité. Lancé en 2017, le projet comprend des tours complètes comme Beach Vista, Sunrise Bay et Marina Vista, ainsi que de nouveaux lancements comme Grand Bleu, Seapoint et Beach Mansion. Les prix de la propriété commencent autour de 3,7m AED (~1m USD) pour des unités d'une chambre, avec des prix moyens allant de 1 500 à 2 500 AED par pi2. Des plans flexibles de paiement postérieurs à la remise, comme les options 50/50, sont disponibles et les rendements de location atteignent 7 à 8 % par année. Avec son mélange de luxe de style resort, de détail haut de gamme, de connectivité exceptionnelle, et la fiabilité d'Emaar en tant que développeur, Emaar Beachfront représente l'une des destinations résidentielles et d'investissement les plus attrayantes sur le littoral de Dubaï.