Complexe résidentiel Radisson Dubai Damac Hills

Radisson Dubaï DAMAC Hills, un gratte-ciel de 24 étages du célèbre développeur des EAU DAMAC Properties, a été commandé en 2020 et est géré par une marque hôtelière internationale.



Radisson Dubaï DAMAC Hills offre des propriétés résidentielles sous forme d'appartements d'hôtel qui peuvent être achetés pour l'hébergement ou la location ultérieure.



Le gratte-ciel est entouré de nombreux parcs et lacs (développement résidentiel de Damac Hills). Cet endroit est célèbre pour sa ressemblance frappante avec le quartier emblématique de Beverly Hills à Los Angeles. La région de DAMAC Hills convient à la fois aux familles avec enfants et aux gens qui préfèrent les activités sportives.



Unique :

Tous les appartements ont de grandes fenêtres panoramiques, il ya aussi des balcons. Confort et convivialité ajoute un intérieur de marque des designers professionnels Radisson. Pour la commodité des clients et du personnel, il y a 10 ascenseurs dans le complexe. Il y a aussi une piscine extérieure avec un espace de loisirs et un grand parking. Au premier étage il y a un hall spacieux, il y a des magasins, des bars et des restaurants.





PLUS LOCAUX:

A proximité il y a jusqu'à cinq terrains de golf, plusieurs courts de tennis, piscines extérieures, terrains de football et de cricket. Également à proximité il y a un skatepark moderne, une aire de jeux pour enfants et une zone fermée pour la marche des chiens.



Grâce à l'infrastructure de transport bien développée de la région de Damac Hills, vous pouvez rejoindre le Dubai Exhibition Centre en seulement 18 minutes de l'hôtel.



Trump International Golf Club – 5 minutes

Plantation Equestrian et Polo Club – 10 minutes

– au Jardin des fleurs du Miracle – 15 minutes;

- à la ville de shopping et de divertissement de Global Village - 20 minutes;

- attractions du centre-ville de Dubaï - 30 minutes;

- aux plages de la ville - 40 minutes;

- 30 minutes pour les aéroports DXB et Al Maktoum.



Attractivité des investissements :

Appartement meublé Radisson Dubaï DAMAC Hills convient à la fois pour la vie et la location. Le rendement est d'environ 8% par an. Pour les futurs investisseurs, c'est un très bon indicateur de rentabilité.





Nous répondrons volontiers à toutes vos questions, téléphoner ou écrire!