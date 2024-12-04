  1. Realting.com
Complexe résidentiel Radisson Dubai Damac Hills

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$245,096
;
11
ID: 4058
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/06/2023

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    24

À propos du complexe

Русский Русский

Appartement dans une magnifique zone culte de Dubaï semblable à Beverly Hills!

Sélection gratuite de l'immobilier. Objets des meilleurs développeurs. Soutien juridique complet de la transaction.

Nous vous fournirons :
- Sélection des meilleurs appartements parmi les développeurs fiables;
- Garantir les revenus annuels des investissements;
- des versements sans intérêts pour une période de 7 ans;
- Un soutien juridique gratuit;
- Garantir la sécurité des traductions pendant la transaction;
- Montrer en personne l'objet à Dubaï ou en ligne;
Aide au transfert de fonds pour paiement.

Radisson Dubaï DAMAC Hills, un gratte-ciel de 24 étages du célèbre développeur des EAU DAMAC Properties, a été commandé en 2020 et est géré par une marque hôtelière internationale.

Radisson Dubaï DAMAC Hills offre des propriétés résidentielles sous forme d'appartements d'hôtel qui peuvent être achetés pour l'hébergement ou la location ultérieure.

Le gratte-ciel est entouré de nombreux parcs et lacs (développement résidentiel de Damac Hills). Cet endroit est célèbre pour sa ressemblance frappante avec le quartier emblématique de Beverly Hills à Los Angeles. La région de DAMAC Hills convient à la fois aux familles avec enfants et aux gens qui préfèrent les activités sportives.

Unique :
Tous les appartements ont de grandes fenêtres panoramiques, il ya aussi des balcons. Confort et convivialité ajoute un intérieur de marque des designers professionnels Radisson. Pour la commodité des clients et du personnel, il y a 10 ascenseurs dans le complexe. Il y a aussi une piscine extérieure avec un espace de loisirs et un grand parking. Au premier étage il y a un hall spacieux, il y a des magasins, des bars et des restaurants.


PLUS LOCAUX:
A proximité il y a jusqu'à cinq terrains de golf, plusieurs courts de tennis, piscines extérieures, terrains de football et de cricket. Également à proximité il y a un skatepark moderne, une aire de jeux pour enfants et une zone fermée pour la marche des chiens.

Grâce à l'infrastructure de transport bien développée de la région de Damac Hills, vous pouvez rejoindre le Dubai Exhibition Centre en seulement 18 minutes de l'hôtel.

Trump International Golf Club – 5 minutes
Plantation Equestrian et Polo Club – 10 minutes
– au Jardin des fleurs du Miracle – 15 minutes;
- à la ville de shopping et de divertissement de Global Village - 20 minutes;
- attractions du centre-ville de Dubaï - 30 minutes;
- aux plages de la ville - 40 minutes;
- 30 minutes pour les aéroports DXB et Al Maktoum.

Attractivité des investissements :
Appartement meublé Radisson Dubaï DAMAC Hills convient à la fois pour la vie et la location. Le rendement est d'environ 8% par an. Pour les futurs investisseurs, c'est un très bon indicateur de rentabilité.


Nous répondrons volontiers à toutes vos questions, téléphoner ou écrire!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 84.0
Prix ​​par m², USD 5,295
Prix ​​de l'appartement, USD 444,740
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 45.0
Prix ​​par m², USD 5,447
Prix ​​de l'appartement, USD 245,096

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
