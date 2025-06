Complexe résidentiel

Ocean House est à quelques minutes en voiture de Sheikh Zayed Street, offrant un accès facile au reste de Dubaï. Niché avec plusieurs hôtels 5 étoiles, dont l'Atlantis The Palm Dubai Hotel & Resort de renommée mondiale, il n'est pas étonnant que le Palm Jumeirah soit une destination populaire pour profiter des plus beaux plaisirs de la vie. Des restaurants primés servant diverses cuisines, des spas luxueux et des boîtes de nuit populaires sont une raison suffisante pour ne jamais quitter l'île. Grâce au monorail, les résidents et les clients peuvent profiter de vues magnifiques lorsqu'ils voyagent d'une partie de l'île à une autre.

Ocean House est une exquise communauté d'appartements en bord de mer qui définit le standard d'élégance et d'excellence. Choisir cette résidence prestigieuse vous donnera un accès direct à une plage privée, plusieurs restaurants haut de gamme et des divertissements de classe mondiale.

Océan La maison propose des appartements luxueux de 1, 2 et 3 chambres avec une vue imprenable sur la mer d'Arabie. Le design d'intérieur frappant et les finitions de haute qualité assureront une expérience de vie paisible et contemporaine.

Équipements: