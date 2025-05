Appartement dans un nouvel immeuble Vela Dorchester Collection

Né en latin pour ‘sail', VELA nous attire majestueusement vers de nouvelles hauteurs de raffinement, de beauté et de design

Afin d'assurer un statut, une qualité et une valeur emblématiques, OMNIYAT organise des partenariats avec des luminaires de l'industrie, dont le groupe hôtelier distingué, la collection Dorchester. Occupant les endroits les plus recherchés, les propriétés OMNIYAT, gérées par la collection Dorchester, sont conçues pour créer un rendement supérieur sur l'investissement et donner à chaque propriétaire la garantie de vivre dans un espace sur mesure surélevé qui reflète leur personnalité, leurs réalisations et leur harmonie pour leur avenir.

Une adresse qui parle des volumes Spectaculairement situé dans le district de Burj Khalifa, VELA est le dernier ajout à la destination ultra-luxe du front de mer d'OMNIYAT. Tirant le succès du voisin The Lana Hotel and Residences, Dorchester Collection, Dubaï, et inspiré par la vision d'OMNIYAT de remodeler la baie de Marasi, VELA incarne les domaines supérieurs de la possibilité et de la sophistication qui est prêt à définir cette destination emblématique.

La dualité de la ville et de la mer

Un domaine de perspectives repensées

Au-dessus du doux flot de la baie de Marasi, VELA, Dorchester Collection, Dubaï, est une célébration du front de mer contemporain vivant à Dubaï

DE L ' ENSEMBLE

Sur 150 mètres, les 38 résidences de VELA comprennent de somptueux penthouses et des propriétés de trois et quatre chambres. La tour est couronnée par le Palais du Ciel, répartis sur trois étages avec deux piscines, de grandes terrasses, une salle de gym privée et un majlis.

Une nouvelle approche de la vie urbaine

Chacune de ces résidences présente des espaces intérieurs et extérieurs inégalés, des fenêtres de sol en plafond, de vastes terrasses et des piscines d'angle en forme de L donnant sur de superbes vues de la marina, l'emblématique Burj Khalifa et le centre-ville de Dubaï.

Glisser dans la sérénité

Relaxez-vous dans la piscine à débordement qui semble flotter sans effort au-dessus de la marina, tout en admirant le paysage urbain et la vue sur l'eau.

Elle est complétée par une salle de sport triple hauteur avec vue panoramique, une salle de cinéma, des salles de jeux pour enfants, des salles de réunion et une suite de spa et salon privés.

Fournisseur de mode de vie

Un style de vie de confort et de facilité vous attend aux mains de Dorchester Collection. Les propriétaires jouissent du luxe et de la liberté d'une maison privée avec la commodité et le prestige d'un service exceptionnel cinq étoiles, et les équipements exclusifs alignés sur cette réputation de classe mondiale.

Équipements de VELA

• Lobby principal, VIP et Marina

• Infinity-Edge Lap Pool

• Gym triple hauteur

• Spa Suite et Salon

• Salle pour enfants • Salle de cinéma

• Salles de réunion et salon

• Sécurité

• Valet

• Équipements de l'hôtel The Lana, Dorchester Collection, Dubaï

• Club de plage One à Palm Jumeirah Dorchester Collection, Dubaï

- Classique

• Entretien et nettoyage des aires communes

• 24/7 Résidence concierge

• Services de portier et de portier

• Service de voiturier

• Service de sauveteur et de gymnastique

• Services de sécurité 24/7

- À La Carte

• Ménage

• Lave-linge

• Entretien

• Services de restauration sur mesure en résidence

• Manifestations et fonctions de repas uniques

• Services de restauration

• Réservations, réservations et nominations

• Expériences cinq étoiles à la maison



Accueil légendaire La collection Dorchester est réputée pour son élégance et sa sophistication dans ses hôtels internationaux, comme The Dorchester, Hotel Plaza Athénée et The Beverly Hills Hotel. Depuis 1931, le groupe a étendu son portefeuille à 10 hôtels prestigieux situés dans les villes les plus dynamiques du monde, dont Paris, Milan, Rome, Los Angeles, et leur dernier ajout, Dubaï. OMNIYAT et Dorchester Collection ont collaboré étroitement pour présenter The Lana, Dorchester Collection, Dubai - la marque s'engage pour la première fois dans la région et son dixième hôtel mondial.