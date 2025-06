Complexe résidentiel New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE

Auresta est un élégant complexe de 63 étages, qui incarne le luxe moderne, la perfection technique et la jalousie pour le bien-être de ses habitants. Le projet propose des studios entièrement meublés, des appartements avec 1-2 chambres, ainsi que des duplex spacieux avec 3 chambres, décorés dans la palette calme, utilisant des matériaux naturels et l'éclairage pensé. Ici, les intérieurs ne sont pas seulement une solution design, mais une partie de votre harmonie quotidienne: un salon confortable devient un lieu de contact face à face et de loisirs, une chambre est une oasis privée de tranquillité, et une salle de bains se transforme en un véritable espace spa, où vous pouvez recharger les batteries et se détendre.

Les propriétaires et les invités sont accueillis par le hall raffiné avec des éléments de service d'hôtel, des zones d'attente et un système de sécurité 24h/24. Cet espace donne un ton immédiat : style, agrément et attention aux détails sont ressentis dès les premiers instants. Pour votre repos et votre style de vie actif, il y a un large éventail d'équipements : piscines pour enfants et adultes, pistes de jogging et de vélo, un centre de fitness, des espaces de yoga et de méditation, des zones de barbecue, des espaces de salon intérieurs, des terrains de sport, un sauna et des bains à vapeur, des aires de jeux et des jardins paysagers. Tout le monde trouvera ici l'endroit idéal pour la rajeunissement, le sport ou la communication avec ses proches.

Équipements:

piscine

Espace barbecue

sentier de marche

aire de jeux pour enfants

Salle de sport

basketball

court de tennis

sauna et bain de vapeur

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement

Studios: 80/20

1-3 chambres: 70/30

Caractéristiques des appartements

Meublé

Emplacement et infrastructure à proximité

Les résidences sont entourées d'infrastructures bien développées de JVC: parcs, écoles, jardins d'enfants, cafés, centres médicaux et salons sont à distance de marche. L'accessibilité parfaite au transport en raison de la proximité de Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road rend voyageant sur la ville rapide et pratique.