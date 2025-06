L'un des sites les plus pittoresques et prestigieux de Dubaï est le complexe résidentiel de luxe de River Island. Le projet à grande échelle comprend trois bâtiments de grande hauteur équipés d'équipements modernes. River Island est situé le long d'une lagune cristalline s'étendant sur près de trois kilomètres. Le complexe est caractérisé par une belle architecture moderne, et les styles français et méditerranéens dominent le design des locaux. L'intérieur a des tons calmes et relaxants. Chaque bâtiment a une vue magnifique sur le paysage environnant.

River Island fournit toutes les commodités nécessaires pour vivre et se détendre:

Un parc bien entretenu avec fontaines et pelouses vertes

Espace yoga

Terrain de tennis et terrain de basketball

Sentiers de vélo et de jogging

Espaces de jeux pour enfants

Piscine communautaire et centre de fitness

Système de sécurité avec surveillance vidéo 24 heures sur 24

Parkings

L'emplacement privilégié offre un accès facile aux sites les plus célèbres et intéressants de Dubaï via les grandes autoroutes telles que Al Khail Road, Sheik Mohammed Bin Zayed Road et Dubai Ain Road. Les arrêts de bus et les stations de métro sont à proximité.