Complexe résidentiel Complex of serviced apartments Izzzi Life with a swimming pool and a co-working area, JVC, Dubai, UAE

Imaginez vivre dans un complexe d'appartements douillet et moderne situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Dubaï - Jumeirah Village Circle.

Le complexe de cinq étages Izzzi Life Mint offre 115 appartements élégants à acheter, idéal pour les célibataires et les couples, ainsi que pour les familles avec enfants. Chaque appartement est conçu en tenant compte des tendances modernes et équipé de tout le nécessaire pour un séjour confortable. Chaque appartement dispose de son propre balcon ou terrasse où vous pourrez profiter de l'air frais et de belles vues. Le complexe a tout pour que vous puissiez rester en forme et passer du temps avec plaisir: une piscine, une salle de sport moderne. Un parking souterrain et une sécurité 24 heures sur 24 vous assureront une tranquillité d'esprit et de sécurité.

Marcher dans les parcs et les places vous aidera à vous détendre et à profiter de la nature. Un large choix de boutiques, de cafés et de restaurants saura satisfaire tous les goûts. Grâce à l'emplacement pratique du complexe, vous pouvez facilement rejoindre n'importe où dans la ville ou l'aéroport par les transports personnels et publics.

Avantages

Revenu garanti - 8%.

Circle Mall - 2 minutes

Dubai Hills Mall - 7 minutes

Palm Jumeirah - 10 minutes

Marina de Dubaï - 10 minutes

Burj Al Arab - 15 minutes

Burj Khalifa et Dubai Mall - 20 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité