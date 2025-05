Complexe résidentiel New project Aark Terraces with a swimming pool and an underground parking, Dubai Land Residential Complex, Dubai, UAE

Aark Terraces от Aark est un projet résidentiel de 12 étages dans le complexe de résidence Dubailand.

Le projet propose des appartements élégants et fonctionnels avec 1 et 2 chambres, des aménagements modernes et des cuisines entièrement équipées. L'architecture et la finition intérieure répondent aux dernières normes de qualité, et des espaces résidentiels pensés créent un environnement confortable pour la vie et les loisirs.

Équipements:

salle de gym moderne

piscine

aire de jeux pour enfants

Espace salon

stationnement souterrain

Achèvement - 4e trimestre de 2027

Plan de paiement

60/40 (40% pendant 3 ans après le transfert)

Caractéristiques des appartements

Cuisine équipée

Avantages

Grâce au plan de versements rentable avec 40% après paiement après remise et le développement actif de la région, Aark Terraces est une occasion parfaite d'investir dans l'immobilier à Dubaï avec un risque minimum.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est entouré de toutes les infrastructures nécessaires: écoles, pharmacies, cafés et restaurants sont à distance de marche, rendant l'emplacement particulièrement attrayant pour les familles et les investisseurs.