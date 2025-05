Complexe résidentiel New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE

Binghatti Skyrise est un complexe résidentiel offrant à ses résidents des appartements, mais un style de vie, plein de confort et de style. Le projet s'inspire des tendances modernes et allie harmonieusement élégance et raffinement. Les studios et appartements spacieux avec fenêtres à plafond offrent une vue imprenable sur la ville, y compris le magnifique Burj Khalifa, et permettent également de profiter de l'atmosphère inégalée de l'un des quartiers les plus attrayants de Dubaï. Vivant ici, vous êtes à distance de marche de différents divertissements, offres culturelles et gastronomiques, rendant chaque jour unique et vibrant.

Pour les résidents actifs, il y a des terrains de sport, y compris un terrain de basket-ball et des courts de tennis, vous permettant de rester en forme et de passer du temps avec vos amis et proches à l'extérieur. La piste de jogging unique et le sentier de marche offrent l'endroit idéal pour la course du matin ou la marche du soir au milieu de la verdure. Pour ceux qui préfèrent l'eau, il y a des piscines pour enfants et adultes, des piscines privées et des jacuzzis, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée. Les amateurs de golf seront heureux de trouver un parcours avec un lac, qui deviendra l'endroit idéal pour les loisirs et les activités en plein air. Pour les enfants, il ya une aire de jeux, où les enfants peuvent passer un bon moment. Il y a une plage à proximité, où vous pourrez profiter du soleil et de la brise marine rafraîchissante. Ici, tout le monde trouvera quelque chose pour lui, et le confort et la convivialité du complexe résidentiel vous permettront d'oublier l'agitation de la ville et de profiter de chaque moment.

Équipements

terrain de basketball

terrains de paddle et de tennis

golf avec un lac

Salle de sport

jogging et sentiers de marche

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

plage

piscine privée / jacuzzi

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement - 70/30.

Installations et équipement dans la maison

Appareils (réfrigérateur, lave-linge, four, micro-ondes) inclus.

L'ameublement est possible coût supplémentaire.

Emplacement et infrastructure à proximité

Business Bay à Dubaï a beaucoup d'avantages, le rendant attrayant à la fois pour les affaires, et la vie. Son emplacement stratégique dans le centre-ville assure un accès facile aux autoroutes principales et aux zones adjacentes, comme le centre-ville de Dubaï et la marina de Dubaï. Business Bay développe activement et offre de nombreux bureaux modernes, des complexes résidentiels et des centres commerciaux. Divers restaurants, cafés et équipements de divertissement rendent cette région particulièrement animée et attrayante. Il convient de noter que Business Bay est l'une des zones les plus diverses de Dubaï dans la composition culturelle et ethnique, créant l'atmosphère d'expression et de coopération internationales. Des événements, des expositions et des conférences sont organisés fréquemment ici, pour promouvoir la création de rencontres d'affaires. L'infrastructure bien développée, y compris les parcs et les aires de loisirs, est tout aussi importante.