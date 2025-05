Appartement dans un nouvel immeuble Solcasa Residence by Matrix - Sustainable Living

Solcasa de Matrix met en valeur une architecture contemporaine étonnante, mêlant design élégant et durabilité. Son esthétique minimaliste et ses panneaux de verre expansif maximisent la lumière naturelle et offrent une vue imprenable. Avec des matériaux innovants et respectueux de l'environnement, Solcasa incarne la parfaite harmonie entre la vie moderne et la responsabilité environnementale.

CARACTÉRISTIQUES DU BIENS :

• Chambre des maîtres avec tapis en peluche

• Type A

• À côté de la ligne Metro à venir

• Vue sur la ville

• Plafonds hauts et grandes fenêtres en verre

• Cuisine ouverte

• Eco-friendly

• Aménagement moderne et aérien

Solcasa Residence by Matrix à Nad Al Sheba offre une forte valeur immobilière avec son emplacement privilégié près du centre-ville de Dubaï, de l'aéroport et des grands centres d'affaires, plus un accès facile aux écoles, aux soins de santé et aux lieux de loisirs.

À proximité :

• 5 minutes: Burj Khalifa & Dubai

• 5 minutes : Sanctuaire animalier Ras Al Khor

• 10 minutes: Meydan Race Course

• 12 minutes: Aéroport Int'l de Dubaï

• 15 minutes : cadre de Dubaï

• 15 minutes: Le centre commercial de Dubaï

• 15 minutes : Opéra de Dubaï

• 25 minutes: Palm Jumeirah

Pour en savoir plus ou planifier un visionnement, contactez notre équipe par appel ou WhatsApp.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre bureau situé à Business Park 3, Dubai Hills ou consulter notre impressionnante collection de propriétés sur le site psidubai.com. Notre équipe de courtiers spécialisés est toujours prête à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant l'industrie immobilière.

Merci d'avoir choisi PSI.

Compagnie No 824090.