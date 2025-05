Complexe résidentiel Townhouses in the new Mural Residence with a spa complex and a private beach, 10 minutes from Burj Khalifa, Dubai Maritime City, Dubai, UAE

Le Mural est un projet résidentiel à Dubai Maritime City - plus qu'un lieu de vie. C'est un chef-d'œuvre de l'art architectural, où chaque détail est pensé avec une attention particulière, et chaque élément reflète l'idée d'harmonie entre style, nature et confort.

Le projet s'inspire du concept d'« art en mouvement » et incarne une esthétique raffinée, une architecture moderne et une qualité parfaite. Spacieuses résidences avec 1-3 chambres impressionnent avec des plans de réflexion, des fenêtres de sol au plafond avec vue sur le golfe Arabique sans fin et le paysage urbain. Les intérieurs sont fabriqués à l'aide de matériaux premium et de technologies « Smart Home », et les terrasses privées permettent de profiter de chaque minute de vie côtière. Des duplex et des maisons de ville sont également disponibles.

Les résidents pourront profiter de la vue sur la mer piscines à débordement, un complexe de spa de luxe, un centre de fitness moderne et une plage privée. Des espaces lounge design, inspirés par l'art, les jardins verts et la promenade avec la possibilité d'amarrer un yacht privé créent l'atmosphère d'exclusivité et d'isolement complet.

Équipements:

piscine à débordement

centre de fitness

plage privée

Salles de séjour

jardins

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement: 50/50.

Caractéristiques des appartements

Inclus: appareils, salle de bains et décoration intérieure. À l'exclusion des meubles mobiles.

Avantages

La forte demande de biens immobiliers dans la zone côtière, le prestige de l'emplacement et l'approche conceptuelle rendent le projet attrayant pour les investisseurs du monde entier. Une croissance régulière de la valeur, des taux de loyer élevés et des liquidités exceptionnelles sont combinés ici.

Emplacement et infrastructure à proximité

En raison de l'emplacement stratégique à Dubaï Maritime City, vous êtes à seulement 10 minutes du centre-ville de Dubaï et Burj Khalifa, à 15 minutes de l'aéroport international et à seulement 5 minutes de Jumeirah Beach Road.