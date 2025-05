Complexe résidentiel New premium residence Verdes by Haven with swimming pools, co-working areas and services, Dubailand, Dubai, UAE

Verdes by Haven est un complexe résidentiel exclusif haut de gamme par Aldar Properties, inspiré par les principes de la vie saine. Ce ne sont pas seulement des appartements, mais la mise en œuvre du concept de bien-être et de bien-être. Le projet complète les appartements modernes, la naturalité et l'atmosphère calme. Chaque détail est pensé pour fournir aux résidents une vie équilibrée et saine. Verdes by Haven est un complexe certifié pour les normes Fitwel et LEED Gold Level - tout est créé ici pour vous motiver à mener une vie saine et écologique. Le complexe est également équipé de technologies innovantes, notamment : système de contrôle d'accès, gestion intelligente des déchets, système intégré de sécurité et surveillance de l'environnement. La grande variété d'équipements comprend des espaces de coworking modernes, des gymnases extérieurs, des services de nettoyage 24 heures sur 24, des parcs paysagers, des espaces de fitness en plein air, un spa et plus encore. Pour les familles, il y a des chambres pour enfants et des services de baby-sitting. Des appartements avec 1-3 chambres et des duplex avec 2 chambres sont disponibles. Il y a 1 047 appartements dans le complexe.

Caractéristiques:

piscines

zones de co-travail modernes

Salle de gym 24 heures sur 24

parcs paysagers

jogging et pistes cyclables

Atelier de yoga

zones de fitness et de pilates en plein air

chambres multifonctionnelles

aire de jeux pour enfants

service de bébé assis

Service de conciergerie

Salle de jeux pour enfants

Spa

service de nettoyage 24 heures sur 24

Cours de cuisine

location de voitures

Acompte 60/40, réservation - 20%.

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Emplacement et infrastructure à proximité

Situation pratique: accès facile à chaque point de la ville en raison de la proximité des routes E611 (Route Émirates) et D54 (Route Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan). A quelques minutes à pied du centre de Dubaï.