Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE

Entrez dans un monde de luxe chez Deansgate by ADE! Il y a des studios et des appartements avec 1, 2, 3 et 4 chambres, offrant une vie intelligente dans des appartements modernes. Le complexe compte 5 commerces et 82 appartements, et le nombre total d'étages est de 12. Les penthouses sont équipés de piscines privées. L'emplacement pratique vous permet de rejoindre facilement les attractions célèbres telles que le Burj Al Arab, la plage, Palm Jumeirah, les courts de tennis et l'aéroport international de Dubaï.

Situé à proximité de Dubai Land, Majan offre à ses résidents des possibilités infinies de divertissement et de vie confortable. Quatre parcs luxuriants entourés de verdure offrent une oasis de calme au milieu d'une métropole animée. Le développement des infrastructures, des équipements modernes et des plans ambitieux pour la construction de complexes de divertissement fait de Majan un lieu idéal pour vivre et faire des affaires. La croissance régulière des prix de l'immobilier et la demande de location prévue font de Majan une option d'investissement attrayante. Installations:

Restaurants

Vidéosurveillance Caméras

Supermarché

Mosquée

Installations sportives

Emplacement et infrastructure à proximité

