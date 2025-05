Complexe résidentiel New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai

V1STARA HOUSE 2 est un complexe résidentiel, qui combine une architecture élégante, des technologies avancées et une atmosphère chaleureuse. Les appartements meublés au dernier détail allient style et fonctionnalité, offrent des chambres spacieuses et lumineuses, des fenêtres au plafond et des finitions haut de gamme. Des matériaux de haute qualité et des solutions design modernes créent le sentiment d'harmonie et de cohésion dans chaque coin de votre nouvelle maison.

Les amateurs de sport pourront profiter de la salle de sport moderne avec des équipements professionnels, ainsi que de l'espace de crossfit extérieur, créé pour un maximum de confort dans l'entraînement extérieur. Pour ceux qui préfèrent une approche plus détendue de l'activité physique, il y a une salle de yoga et de danse. Les résidents pourront se détendre près de la piscine spacieuse, profiter du soleil chaud et de l'atmosphère isolée, tandis que les enfants s'amusent dans la piscine séparée pour enfants. Les soirées en famille seront pleines de chaleur et de convivialité au barbecue et au salon, où vous pourrez passer du temps avec vos proches. Les petits résidents du complexe trouveront de nombreuses installations de divertissement : la salle de jeux pour enfants impressionnera par une ambiance chaleureuse et des jeux de développement, et l'aire de jeux extérieure deviendra l'endroit idéal pour des aventures amusantes. En outre, le clubhouse de luxe offre des espaces exclusifs pour les loisirs et la communication.

Équipements

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux et salles de jeux pour enfants

Salle de sport

clubhouse

studios de yoga et de danse

crossfit extérieur

Espace barbecue

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement

60/40 (avec option de plan d'acomptes provisionnels après achèvement pendant 2 ans après achèvement), 40/60 (pour les appartements avec 3,5 chambres).

Installations et équipement dans la maison

Partiellement meublé

Emplacement et infrastructure à proximité

Lieux d'intérêt

Île Bluewaters - 15 minutes

Marina de Dubaï - 15 minutes

Plage de Jebel Ali - 20 minutes

Jumeirah Golf Estates - 20 minutes

Palm Jumeirah - 20 minutes

Plage de Jumeirah - 25 minutes

Burj Al Arab - 25 minutes

Éducation

L'école Arbor - 5 minutes

Pépinière de Jebel Ali Village - 5 minutes

Pépinière Redwood Montessori - 5 minutes

Pépinière Chubby Cheeks - 5 minutes

Shopping

Le Pavillon - Al Furjan - 5 minutes

Pavillon Découverte Jardin - 5 minutes

Santé

Medcare - 5 minutes

Médicentres Al Furjan - 5 minutes

Soins avancés - 7 minutes

Transports