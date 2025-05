Complexe résidentiel Modern residential complex with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE

Olivia Gardens est un complexe résidentiel haut de gamme exquis situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï - Jumeirah Gardens City.

Le toit dispose d'une piscine à débordement avec vue panoramique, ainsi que d'une piscine pour enfants. Les zones de Yoga et Pilates vous aideront à vous détendre et à recharger vos batteries, tandis qu'une salle de sport moderne avec vue sur la ville vous aidera à rester en forme. Ceux qui préfèrent une atmosphère plus détendue apprécieront le cinéma en plein air atmosphérique. Il y a une aire de jeux sécurisée pour les enfants, et les amoureux de la nature peuvent se promener dans le jardin d'oliviers privé. Le confort est assuré non seulement par la conception, mais aussi par la technologie: les appartements disposent d'un système de refroidissement de l'eau, le complexe dispose de bornes de recharge pour les véhicules électriques, des espaces de co-travail et des salles de réunion dans le hall élégant, ainsi que d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout le complexe.

Caractéristiques des appartements

Le complexe résidentiel comprend 8 étages. Studios et appartements avec 1-2 chambres sont proposés à l'achat. Les résidences sont entièrement équipées d'appareils ménagers modernes: réfrigérateur, lave-vaisselle et lave-linge, cuisinière à gaz avec four, micro-ondes. Système de maison intelligent avec support Alexa ajoute confort à la vie quotidienne.

Plage - 1,8 km

Centre-ville - 2 km

Marina - 2,5 km

Centre commercial - 3 km

Hôpital - 3,6 km

Aéroport - 9 km

Emplacement et infrastructure à proximité