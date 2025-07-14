Complexe résidentiel Jumeirah Lakes Towers

Le complexe résidentiel de 66 étages est situé à JLT, l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï, avec une vue pittoresque sur le golf d'émeraude, les lacs et les prairies verdoyantes luxuriantes. L'architecture du complexe et la façade vitrée ne laisseront personne indifférent. Il vaut la peine de regarder vers le bas sur la ville; vous vous sentirez haut dans les nuages. Sur le toit du complexe se trouve une zone de lounge design sous le ciel ouvert avec une piscine à débordement, un endroit idéal pour se détendre sur des coussins doux et sentir l'énergie positive. Les résidences du complexe sont conçues pour maximiser la lumière naturelle tout au long de la journée.



Le complexe offre des résidences clés en main:

1 chambre à partir de 81 m2 / Prix à partir de 517 500 $

1,5 chambre à partir de 96 m2 / Prix à partir de $550,000

2 chambres à partir de 132 m2 / Prix à partir de 734 500 $

2,5-chambre à partir de 127 m2 / Prix à partir de 725,000 $

3 chambres à partir de 166 m2 / Prix à partir de 1 009 500 $



Équipements de projet

Magasins

Aire de jeux extérieure pour enfants

Espaces barbecue et salon

Salle de gym et de yoga en plein air

Piscines

Piscine pour enfants

Jacuzzi

Aire de jeux intérieures

Salle de sport intérieure

Salle de vapeur et sauna

Salles de verrouillage

Le quartier Jumeirah Lakes Towers (JLT) est situé à Dubaï et est connu pour ses bâtiments de grande hauteur entourés de lacs artificiels. JLT propose une variété de propriétés résidentielles et commerciales telles que des appartements, des bureaux, des magasins et des restaurants, ce qui en fait un lieu pittoresque et dynamique. La région a également une infrastructure bien développée et des liaisons de transport pratiques, ce qui en fait un endroit attrayant pour vivre et faire des affaires. JLT dispose également de nombreux parcs, aires de marche et front de mer, créant un environnement confortable pour un mode de vie actif.