  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel Jumeirah Lakes Towers

Complexe résidentiel Jumeirah Lakes Towers

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$517,500
BTC
6.1555595
ETH
322.6391898
USDT
511 644.2317674
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
ID: 25428
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Adresse
    First Al Khail Street
  • Métro
    Jumeirah Lakes Towers (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    66

À propos du complexe

Le complexe résidentiel de 66 étages est situé à JLT, l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï, avec une vue pittoresque sur le golf d'émeraude, les lacs et les prairies verdoyantes luxuriantes. L'architecture du complexe et la façade vitrée ne laisseront personne indifférent. Il vaut la peine de regarder vers le bas sur la ville; vous vous sentirez haut dans les nuages. Sur le toit du complexe se trouve une zone de lounge design sous le ciel ouvert avec une piscine à débordement, un endroit idéal pour se détendre sur des coussins doux et sentir l'énergie positive. Les résidences du complexe sont conçues pour maximiser la lumière naturelle tout au long de la journée.


Le complexe offre des résidences clés en main:

  • 1 chambre à partir de 81 m2 / Prix à partir de 517 500 $
  • 1,5 chambre à partir de 96 m2 / Prix à partir de $550,000
  • 2 chambres à partir de 132 m2 / Prix à partir de 734 500 $
  • 2,5-chambre à partir de 127 m2 / Prix à partir de 725,000 $
  • 3 chambres à partir de 166 m2 / Prix à partir de 1 009 500 $


Équipements de projet

  • Magasins
  • Aire de jeux extérieure pour enfants
  • Espaces barbecue et salon
  • Salle de gym et de yoga en plein air
  • Piscines
  • Piscine pour enfants
  • Jacuzzi
  • Aire de jeux intérieures
  • Salle de sport intérieure
  • Salle de vapeur et sauna
  • Salles de verrouillage
  • Jacuzzi

Le quartier Jumeirah Lakes Towers (JLT) est situé à Dubaï et est connu pour ses bâtiments de grande hauteur entourés de lacs artificiels. JLT propose une variété de propriétés résidentielles et commerciales telles que des appartements, des bureaux, des magasins et des restaurants, ce qui en fait un lieu pittoresque et dynamique. La région a également une infrastructure bien développée et des liaisons de transport pratiques, ce qui en fait un endroit attrayant pour vivre et faire des affaires. JLT dispose également de nombreux parcs, aires de marche et front de mer, créant un environnement confortable pour un mode de vie actif.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 81.4
Prix ​​par m², USD 6,357
Prix ​​de l'appartement, USD 517,500

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Alimentation et boissons

