Complexe résidentiel First-class residential complex 15 Cascade with a good infrastructure in Motor City, Dubai, UAE

15 Cascade by Iman Developers est un complexe résidentiel exclusif dans la prestigieuse région de Motor City, inspiré par la combinaison de la dynamique de la vie urbaine et de la douceur des éléments naturels. Le concept architectural du projet reflète la rapidité du mouvement et la douceur des conduites d'eau, créant un espace de vie harmonieux. Les résidences spacieuses avec des plafonds hauts de 3,3 mètres, des fenêtres panoramiques et des aménagements réfléchis offrent une sensation d'espace rempli de lumière naturelle. Les appartements semi-meublés avec cuisines et salles de bains entièrement équipées offrent commodité et fonctionnalité, tandis que l'utilisation de céramiques de Versace met l'accent sur l'état et la sophistication du projet.

15 Cascade offre une riche sélection d'équipements qui créent une atmosphère de confort de station balnéaire au cœur de Dubaï. Les résidents pourront profiter d'une piscine de luxe de style resort, d'une salle de sport moderne, d'un espace de co-travail et d'espaces lounge avec machines à jouer. Pour les amateurs d'un style de vie actif, il y a un terrain de basket-ball, un court de paddle et un espace de sport extérieur. La zone paysagée avec des espaces verts et des solutions paysagères design favorise des vacances relaxantes après une journée chargée.

Appartements semi-meublés

Cuisine entièrement équipée et salles de bains

Murs blancs

Plafonds de 3,3 m

Céramique polyvalente

Caractéristiques des appartementsEmplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement de Motor City offre l'équilibre parfait entre l'intimité et l'accessibilité aux zones clés de Dubaï. Il est proche des écoles prestigieuses, des centres médicaux, des centres commerciaux et des restaurants, ainsi que des transports pratiques.